Waarom is de ene laadpaal veel duurder dan de andere?

Waarom dat verschil zo groot is, is vrij complex en heeft meerdere verklaringen. De meest voor de hand liggende is de snelheid waarmee de laadpaal laadt. De snellaadpalen kunnen in sommige gevallen meer dan het dubbele kosten. Dat is niet abnormaal, zegt Bart Massin in "De wereld vandaag". Hij is voorzitter van EV Belgium, de federatie die uitstootvrije mobiliteit stimuleert. "Om een groot volume aan elektriciteit heel snel in die auto te krijgen, is hele dure infrastructuur nodig."