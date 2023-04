Paashaas organiseert prikkelarme paaseierenzoektocht in Wellen

In Wellen hebben kinderen vandaag paaseitjes kunnen rapen tijdens een prikkelarme paaszoektocht. De gemeente merkte dat er veel vraag is naar een zoektocht waarbij hoogsensitieve kinderen of kinderen met autisme of ADHD in een rustige omgeving op zoek kunnen gaan naar eitjes. Om ook hen een leuke paasactiviteit te geven, had Wellen de paashaas gevraagd om een prikkelarme paaseierenzoektocht te organiseren. In het totaal deden 19 kindjes mee aan de prikkelarme paaseierenraap.