Winkeliers in centrum Deurne zetten buurtinformatienetwerk op: "Elkaar op de hoogte houden bij verdachte situaties"

Een tiental winkels tussen het Cogelsplein en het Wim Saerensplein in Deurne hebben zich al aangesloten bij het netwerk. "De handelaars hadden geen onveilig gevoel, maar ze hadden wel de nood om er zelf iets aan te doen omdat ze zich machteloos voelden", zegt Hoeckx. Het buurtinformatienetwerk is vooral bedoeld om informatie uit te wisselen bij verdachte situaties. "Er is een korte lijn met de politie. Handelaars die zijn aangesloten, kunnen iets melden en als die informatie ook interessant is voor de andere leden, gaat de politie die informatie met hen delen. Dat kan gaan over een wisseltruc met vals geld of over een inbraakpoging waarbij een beschrijving van de inbreker wordt gedeeld."