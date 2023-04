Bij deze school in Brugge lopen kinderopvang en  kleuterschool in elkaar over: zo werkt het

Het idee voor de "doorgaande lijn" komt uit het buitenland. In Zweden werkt men al bijna 15 jaar met het systeem. Kinderen tussen één en zes jaar zitten er in "preschools" of "förskola". Gemiddeld tellen ze in Zweden 5,2 kinderen per kindbegeleider en iets meer dan 40 procent het personeel in de "förskola" heeft een diploma hoger onderwijs. Kortgeschoolden en hogeropgeleiden staan er dus samen op de werkvloer.

Maar directeur Goudeseune haalt ook inspiratie dichter bij huis. "In Nederland start de school op vier jaar en dat willen wij hier ook introduceren", zegt hij. "Het is wetenschappelijk bewezen dat ze dan ook echt klaar zijn om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving met nieuwe mensen. In de jaren voordien is vooral die geborgenheid en vertrouwdheid belangrijk."