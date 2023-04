50 jaar geleden stierf Pablo Picasso: "Hij laat een zware, maar toch liefdevolle erfenis na," zegt dochter Paloma

Kunsthistorica Christiane Struyven pleit niettemin voor een open blik. Struyven schreef het boek “Moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen?”.

Picasso cancelen is uit den boze, vindt ze: "We moeten het debat echt openhouden. Natuurlijk was Picasso een product van zijn tijd: de maatschappij van de blanke, hoogopgeleide, heteroseksuele man. Daar komen nu wel veel deuken in, met de #MeToo-beweging. Maar woke leidt lichtjes naar een ander fanatisme. Ik vind dat we het verleden en de kunst genuanceerd moeten blijven benaderen. We kunnen Picasso niet op de vuilhoop gooien! Met de bril van nu kijken naar het jaar 1900, dat mag niet," zegt Struyven aan VRT NWS.

"Picasso, love him of hate him?" schrijft The New York Times in een dubbel artikel, waarbij je als lezer kunt klikken op "I love him" of "I hate him", om de twee kanten van het verhaal te leren kennen.