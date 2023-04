Wordt afschaffing ziektebriefje voor één dag uitgebreid naar drie dagen?

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich eerder al voorstander van een uitbreiding van de afschaffing van het ziektebriefje. Werkgevers zijn niet gewonnen voor het voorstel. UNIZO reageerde afgelopen week in Het Nieuwsblad dat het ziektebriefje "de enige manier is om mogelijke fraude tegen te gaan". UNIZO is niet voor een verplichting, maar het wil dat werkgevers de mogelijkheid blijven behouden om een ziektebriefje te vragen.

"Het is een illusie om het ziekteattest te zien als een middel om misbruiken te bestrijden", reageert Domus Medica daarop. "Buurlanden zijn al voorgegaan in het afbouwen van de vele onnodige attesten, zonder probleem. Waarom zou de situatie anders zijn in ons land? En in geval van misbruik kan een werkgever ook nog altijd een controlearts aanstellen die de werknemer kan controleren."



Het wetsvoorstel gaat nu naar het parlement. "We zijn ervan overtuigd dat het zowel patiënten, huisartsen als werkgevers ten goede zal komen", besluit Domus Medica. "Onze bekommernis blijft om elke patiënt kwalitatieve gezondheidszorg te blijven bieden. Alleen door het schrappen van zinloze taken kunnen we ons hierop concentreren en alle patiënten, zeker de meest kwetsbare vooruithelpen."