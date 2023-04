Steeds meer mensen in ons land wonen alleen, klassiek gezin met kinderen wordt een minderheid

De Tijd dook in demografische cijfers van Statbel, dat statistische gegevens in ons land bijhoudt. Hoe zijn de huishoudens in ons land samengesteld? Daaruit blijkt dat Belgen steeds vaker alleen wonen. Bijna 36 procent van alle huishoudens in ons land bestaat uit alleenwonenden, zo tonen de meest recente cijfers uit 2022. Het zijn er nu 1,8 miljoen, van de in totaal 5 miljoen huishoudens in ons land. In 9 op de 10 gemeenten zijn alleenwonenden zelfs de norm geworden.