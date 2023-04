Amerikaanse rechter verbiedt abortuspil in hele land, lot mogelijk in handen van Hooggerechtshof

De toekomst van de abortuspil mifepriston in de Verenigde Staten is onzeker, nadat een federale rechter in Texas de verkoopvergunning ervan had ingetrokken. Het besluit geldt in het hele land, inclusief staten die het recht op abortus beschermen. Een uur later al oordeelde een andere federale rechter in Washington dat de abortuspil beschikbaar moet blijven, waardoor de beslissing waarschijnlijk in handen komt van het Hooggerechtshof.