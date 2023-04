Ben Ferencz overleden, de laatste nog overlevende aanklager op Neurenberg-processen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Ferencz in het Amerikaanse leger in Europa. Als lid van de zogenoemde War Crimes Branche van dat leger verzamelde hij bewijsmateriaal voor oorlogsmisdaden door Duitsers. Dat bewijsmateriaal werd gebruikt tijdens de processen tegen concentratiekamppersoneel en Duitsers die beschuldigd werden van het lynchen van Amerikaanse piloten.

In 1947 werd hij aangesteld als hoofdaanklager van een van de vervolgprocessen in Neurenberg, het zogenoemde Einsatzgruppen-proces. Einsatzgruppen waren doodseskaders aan het Oostfront die elke Jood, zigeuner of andere zogenaamde vijand van het Reich doodden die ze konden vinden. Ze vermoordden meer dan een miljoen mensen. Alle 24 aangeklaagden in Neurenberg werden veroordeeld. Vier van hen werden opgehangen.

In de jaren 50 keerde Ferencz terug naar de VS, waar hij aan de slag ging als advocaat. Hij schreef ook boeken over internationaal recht en was een groot voorstander van de oprichting van het Internationaal Strafhof, waar allerlei regeringsverantwoordelijken ter verantwoording kunnen worden geroepen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.