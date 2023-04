Cafés, jeugdhuizen en horecazaken mogen in Beveren een uur langer openblijven

In Beveren is het wettelijk voorzien dat uitbaters van drankgelegenheden hun zaak op weekdagen om een uur moeten sluiten, om twee uur in het weekend en om drie uur bij speciale gelegenheden, zoals kermissen. Er is een uitzondering mogelijk, maar dan moet een kleine belasting betaald worden. Het was jeugdhuis Togenblik dat de kat de bel aanbond nadat een politiepatrouille net voor sluitingsuur was langsgekomen. Het jeugdhuis zelf was niet op de hoogte van die extra belasting. Nu is de belasting afgeschaft en het sluitingsuur is opgeschoven.