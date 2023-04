Opnieuw meer Delhaizes dicht in Vlaanderen, aantal blokkades opgeheven door deurwaarders

"Dat zijn maatregelen die we liever niet nemen", zegt Ine Tassignon van Delhaize. "Maar de acties en stakingen duren na al vijf weken. We moeten er niet flauw over doen: de impact daarvan op het bedrijf is ondertussen immens. Daar waar een meerderheid wil werken en een minderheid de toegang blokkeert, hebben we dus besloten om deurwaarders te sturen om die winkels toch te open."

De vakbonden zijn niet opgezet met die reactie. "Dit is een oorlogsverklaring aan de werknemers die vreedzaam hun stem willen laten horen", zegt Karen Van De Voorde van de socialistische vakbond BBTK in Aalst. "In plaats van dat men rond de tafel gaat zitten en met oplossingen en voorstellen komt, komt men met deurwaarders af. Dat is voor ons alleszeggend."