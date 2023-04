Het verhaal van Vlaanderen in Parijs-Roubaix: de historische veldslagen rond de kasseistroken

Laat ons beginnen bij die laatste. Volgens historicus Ralf Falter was die voor de Fransen "het moment waarna het Frankrijk is ontstaan zoals we het nu kennen."

Het was een snikhete zondag, die 27 juli 1214, vertellen de kronieken. De Franse koning Filips II had een paar weken eerder de Engelsen verslagen en was zich vanuit het vijandelijke Doornik aan het terugtrekken richting Rijsel.

"In Frankrijk waren er toen drie machten: de koning van Frankrijk, de graaf van Vlaanderen en de hertog van Normandië, die toen ook de koning van Engeland was", legt Falter uit. "De Franse koning was op dat moment eigenlijk de baas, maar in feite waren die twee anderen machtiger dan de Franse koning. Die laatste wilde zijn macht terug."