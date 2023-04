Gesloten instelling de Grubbe in Everberg zet deuren open voor het publiek

Vandaag is het voor buurtbewoners de laatste kans om een kijkje te komen nemen in de gerestaureerde villa. "We komen hier soms voorbij en ik vind het een heel mooi gebouw", vertelt Gert uit Erps-Kwerps. "Zelf heb ik er helemaal geen probleem mee dat hier een gesloten instelling is, het is ook een beetje afgelegen."

"Het is spijtig dat zo'n instelling nodig is, maar het is wel mooi dat mensen uit de buurt vandaag kunnen komen kijken hoe alles hier in zijn werk gaat", vertelt een andere buurtbewoner. "Het is alleen maar positief dat ze de villa een nieuwe bestemming hebben gegeven, zeker als school."