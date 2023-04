Goed nieuws voor de paashaas en de paasklokken: Pasen wordt bewolkt, maar droog

Maandagmorgen is het nog droog met in het oosten nog enkele opklaringen. Vanaf de middag schuift echter een regenzone traag van west naar oost over ons land. 's Avonds wordt het opnieuw droger en verschijnen er weer opklaringen. De maxima gaan van 12 graden in de Hoge Venen tot lokaal 16 graden elders. De wind waait matig uit het zuiden en ruimt naar het zuidwesten.

Dinsdag begint droog, met opklaringen. In het oosten kan er nog wat regen vallen en hangen er veel wolken. Later op de dag wordt het overal wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Het wordt 9 tot 14 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige, zuidwestenwind.

Woensdag trekt een regenzone van west naar oost door het land waarbij het betrokken is en het soms matig regent. In de loop van de namiddag volgen er opklaringen, maar ook buien met misschien wat gedonder of stofhagel zijn niet uitgesloten. Het wordt 7 tot 11 graden bij een matige tot vrij krachtige westzuidwestenwind.

Donderdag is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien die lokaal met onweer gepaard kunnen gaan. Het wordt zo'n 12 graden in het centrum. In de loop van vrijdag vergroot alweer de kans op regen vanaf het westen. Het is koel met maxima rond 10 à 11 graden, er staat een goed voelbare wind.