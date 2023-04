Hugo is peter van de Alzheimerliga, de ziekte waar Nicole aan leed: “Dit verdient veel meer aandacht”

Hugo Sigal kreeg een staande ovatie in het Sportpaleis in Antwerpen, waar hij optrad met de jonge zangers en acteurs van #LikeMe. Het einde van de succesvolle tv-reeks wordt dezer dagen gevierd met vier liveconcerten.

Maar Hugo zegt het podium geen vaarwel: "Ik wil nog iets doen en er zullen nog wel dingen op me af komen, hoop ik. Ik word 76 jaar, maar ik voel me niet zo oud. Ik ben ook niet het type om in de zetel te zitten zappen, zappen, zappen."

"Dat is ook wat Colleke tegen me zei: blijf doen wat jij het beste kan. Zingen en acteren dus. Vraag me niet om een kast van Ikea in elkaar te zetten, want dat kan ik niet," lacht Hugo. "Ik voel dat het podium mijn habitat is. Ik wil mensen entertainen, mensen gelukkig maken met liedjes en een lach."