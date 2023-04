William Souffreau (76) overleden, bekend van eerste Vlaamse hardrockband Irish Coffee

"Souffreau was de enige goede Vlaamse hardrockzanger," zegt Felix Huybrechts van platenlabel Starman Records. "Goeie zanger, goeie gitarist, goeie songwriter: het was een heel pakket." En ondanks enkele bekende nummers, was de man niet altijd sant in eigen land. "Als de man in Londen had gewoond, dan was hij "rock royalty" geweest."