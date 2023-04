Kardinaal De Kesel roept in paaswake op tot vrede en verzoening

Tijdens de viering in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel heeft kardinaal De Kesel Pasen in de verf gezet als feest van "hoop en vreugde". Maar dat feest mag ons niet blind maken voor "onrecht en geweld". Christenen moeten zich daartegen blijven verzetten. "Hoe zou je je kunnen verheugen over de overwinning op de dood als je je niet verzet tegen alles wat naar de dood leidt. Tegen alles waarvoor mensen elkaar de dood aandoen. Tegen alle oorlog en geweld. Tegen alle hoogheidswaanzin en machtsmisbruik, tegen alle uitsluiting van wie dan ook."

Dat verzet moet geweldloos zijn. "Al wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen", zegt De Kesel. "Want ook vandaag wordt naar het zwaard gegrepen en komen tallozen er door om. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Syrië en Oost-Congo en elders."

De kardinaal vraagt ook aandacht voor de mensen die op de vlucht zijn "op zoek naar een beter en menswaardig bestaan" maar die "geen plaats in de herberg" vinden. Hij roept de christenen daarom op om die vredeswens en dat verzet tegen "ellende door uitbuiting en armoede" in de praktijk te brengen. "Pasen roept ons op om met alle mensen van goede wil te blijven ijveren voor een menselijke samenleving die naam waardig", aldus De Kesel.