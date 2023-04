Man in levensgevaar na schietincident in Berendrecht

“Het slachtoffer is stabiel, maar wel in levensgevaar”, deelt de Antwerpse Lokale Politie mee. Vermoedelijk gaat het om een ongeval. De 59-jarige “dader” wilde naar alle waarschijnlijkheid een vuurwapen tonen aan een vriend. Hij werd opgepakt en zal worden verhoord. “Op basis van de eerste verklaringen is er geen ruzie of conflict aan voorafgegaan.”