Man uit Knokke-Heist veroordeeld voor geweld tegen homokoppel

De beklaagde van 55 zou iets naar het homokoppel hebben geroepen en had hen uitgescholden. Hij kreeg 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Vorig jaar liep het koppel na een etentje op de Lippenslaan in Knokke. De beklaagde, die met de fiets was, zou het koppel hebben uitgescholden. De mannen van 37 en 50 jaar gingen de beklaagde om uitleg vragen, maar kregen in de plaats een pak slaag. Toen de politie aankwam, stelde die vast dat de oudste van het koppel verzorging nodig had.