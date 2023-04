Man uit Oostende is veroordeeld tot 12 maanden celstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen

Bij navraag kon de politie de dader te pakken krijgen. Hij was een vaste klant van het café en een getuige had gezien dat de dader was weggelopen in de richting van het Monacoplein. Daar vond de politie hem met een bebloede hand en bloedvlekken op zijn kleren. Hij ontkende en beweerde dat hij zich verwond had bij het openen van een fles. Uit camerabeelden bleek dat de dader loog. De Oostendenaar kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij werd eerder al veroordeeld voor geweld en kreeg nu 12 maanden celstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen.