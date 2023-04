Niet Lotte Kopecky, maar Alison Jackson heeft de derde editie gewonnen van de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix voor vrouwen. Kopecky was de grote favoriete, maar een valpartij waarbij ze betrokken raakte, heeft daar anders over beslist. Daarna slaagde de favoriete er niet meer in de koppositie te bereiken. Het was uiteindelijk de Canadese Jackson die won na een eindsprint op de velodroom van Roubaix.