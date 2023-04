Vakbondsacties aan Delhaize in Zellik wegen op politiezone AMOW: "Agenten moeten andere taken achteraf inhalen"

Bij de vakbondsacties aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik moet de politiezone telkens tien tot vijftien agenten inzetten. "Mensen die normaal bij de interventiedienst of de recherche werken, kunnen die taken niet uitvoeren omdat ze de openbare orde moeten bewaken", vertelt commissaris Fred Scrayen. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over wijkagenten die mensen moeten verhoren. "Dat wordt allemaal opzijgeschoven en de agenten moeten dat dan achteraf inhalen."

"Wij moeten zelf ook een bepaald aantal mensen inzetten, voor we bijstand kunnen vragen van de federale politie", zegt Scrayen. "Onze eigen agenten moeten daar dus sowieso altijd aanwezig zijn."