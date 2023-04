Privéschool van Kanye "Ye" West aangeklaagd: racisme, censuur en elke dag sushi 

Die sushi moesten de leerlingen ook nog eens op de grond opeten. Er waren geen tafels en stoelen. De kinderen zaten, volgens de getuigenissen, een hele dag lang op kussens of ze stonden recht. Bovendien was er geen schoonmaak- of verplegend personeel.

De beschuldigingen getuigen ook over deuren van klaslokalen die op slot waren waardoor kinderen niet naar buiten konden. Verder mochten de leerlingen alleen zwarte kleren dragen en wie met een kledingstuk van Nike of Adidas naar school kwam, werd naar huis gestuurd. "Het is net een psychiatrisch ziekenhuis dat wordt geleid door de patiënten", verklaarde Byers. De twee vrouwen eisen een schadevergoeding van 1 miljoen dollar.