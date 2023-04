Restaurant in Wilrijk moet voor onbepaalde duur sluiten na aanslag

Op zaterdag 18 maart kwam er een explosief tot ontploffing aan de ingang van het Aziatische restaurant in de Jules Moretuslei. De ontploffing beschadigde het restaurant, maar ook de wagens en panden in de buurt. Het zou gaan om een aanslag gerelateerd aan het drugsmilieu, volgens de politie was er een verband met een verdwenen lading cocaïne.