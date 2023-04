Straatdoden herdacht in Antwerpen

Op het plein weerklinkt vrolijke Mariachi-muziek. “Dat komt door Fransisco Manzano, hij is van Mexicaanse afkomst”, klinkt het bij kunstenaar Rebecca Lenaerts. “Hij heeft zijn stempel ook gedrukt met het idee van de dodenaltaren met bloemen. De dood moet niet altijd iets treurigs zijn.” De kunstwerken worden voorlopig opgeslagen bij Betonnen Jeugd, een organisatie die werkt met minderjarige thuislozen. Wat er daarna mee gaat gebeuren, is nog niet beslist. “Maar we gaan ze niet zomaar afbreken of wegdoen”, zegt Wouters.