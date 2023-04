Tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix Georges Claes ingehuldigd als ereburger van Boutersem

Een aangrijpend moment voor de familie van Georges Claes: 29 jaar na zijn dood wordt de tweevoudige winnaar van Parijs-Roubaix ingehuldigd als ereburger van Boutersem. "Eerst was ik verrast, maar hij verdient dit wel", vertelt zijn zoon Georges Claes junior. "Mijn vader is profwielrenner geworden in 1939, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij was ook nog eens een jaar lang soldaat in Ierland. Daardoor is hij vijf van zijn beste jaren verloren. Hij heeft ook wel echt een indrukwekkend palmares, hij won elk jaar tien of twaalf wedstrijden bij de profs."

Ook wielercommentator Michel Wuyts bracht vandaag hulde aan de ex-wielrenner. "Ik ben een streekgenoot van Georges Claes", zo vertelt Wuyts. "Zijn ouders hadden vroeger een café in Lovenjoel, waar ik zelf lang heb gewoond. Mijn moeder sprak wel eens met vonkjes in haar ogen over de jonge Georges Claes, die de allures had van een filmster en haar ten dans had gevraagd op de kermis."