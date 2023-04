Vader aangehouden voor poging doodslag op zijn baby van twee weken oud

Het was de moeder van de baby die donderdag de hulpdiensten belde. Ze was met vrienden gaan winkelen in Charleroi en bij haar thuiskomst zag ze dat er iets mis was. "Aanvankelijk maakte ze zich niet veel zorgen, want de baby lag in de box en haar man sliep. Op een gegeven moment merkte ze dat er iets mis was met de ademhaling van het kind", aldus het parket van Charleroi.

Het kindje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "De baby bevindt zich nog steeds tussen leven en dood, volgens de laatste berichten die vrijdagavond werden ontvangen", klinkt het.

De vader van het kindje werd opgepakt, verhoord en aangehouden voor poging tot doodslag. Volgende week komt hij voor de raadkamer van Charleroi. "Volgens de vader gaat het om een ongeval. Hij beweert dat het kindje uit de zetel is gevallen. Maar zijn verklaring wisselt", aldus nog het parket.