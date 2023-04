Wolvenkop achtergelaten voor natuurhulpcentrum in Duitsland: "Ziek en haatdragend"

Twee voorbijgangers deden vrijdagochtend een lugubere ontdekking in Leiferde, een plaatsje in de noordwestelijke Duitse deelstaat Nedersaksen. Voor de poorten van een natuurhulpcentrum vonden ze een afgesneden hoofd van een wolf. De tong was verwijderd, de bek was opengesperd met een tak. De politie werd op de hoogte gebracht. Een wolvenexpert kon vaststellen dat het wel degelijk om de kop van een wolf ging.

Het is niet duidelijk op welke manier het dier om het leven is gekomen, of het om marteling of stroperij gaat. Er loopt nu een onderzoek. Van het lichaam van de wolf was geen spoor. Het gerecht gaat na of er een verband is met de vondst van een wolvenlichaam zonder hoofd 10 kilometer verderop, enkele weken geleden.