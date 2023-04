Crème brûlée veroorzaakt huisbrand in Meulebeke

De brandweer werd erbij geroepen en kreeg het vuur snel onder controle door zowel via de voorkant als via de achterzijde van het huis te blussen. Zo is voorkomen dat het vuur kon overslaan naar de rest van het huis.

Toch is de schade vrij groot en is het huis tijdelijk onbewoonbaar. Het keukengedeelte is volledig uitgebrand en in de andere delen van het huis is er rookschade. De bewoners van het huis kunnen in crisiswoning terecht, want het zal wellicht nog een tijd duren voor ze terug naar hun huis kunnen.