Zeker vier doden bij lawine in Franse Alpen

De eerste meldingen over de lawine kwamen kort voor de middag binnen. Verschillende helikopters werden ingezet om mensen in nood op te sporen en gewonden te redden. Dat schrijft de lokale krant Le Dauphiné Libéré. Drie uur later tweette de minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanine dat er al zeker vier mensen zijn omgekomen. Dat cijfer is voorlopig, want de reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk.