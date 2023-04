Er leven weer meer dan 3.000 tijgers in het wild in India

De grootste tijgerpopulatie vinden we in India, dat goed is voor 75 procent van het totaal aantal tijgers wereldwijd. In 1973 is daar Project Tiger opgestart omdat het aantal tijgers in het land maar bleef dalen. Sindsdien is het aantal natuurreservaten er gestegen van 9 naar 53.

In 1973 waren er naar schatting zo'n 1.800 tijgers in het land. Bij een eerste nationale telling in 2006 was dat aantal verder gedaald naar 1.411. Dat de teller nu op 3.167 staat, is dus best wel goed nieuws. "India is een land waar natuurbescherming een onderdeel van de cultuur is", aldus de Indiase premier Narendra Modi bij de voorstelling van de uitslag van de laatste officiële telling.