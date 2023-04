Brandweer waarschuwt voor gevaarlijke rook bij grote brand in Hamburg

De brand brak vanmorgen rond 4.30 uur uit in enkele opslagplaatsen in de wijk Rothenburgsort, aan het havengebied van Hamburg. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. De rook trekt over de hele stad. "De binnenstad is volledig verduisterd", zei een woordvoerder van de brandweer aan de krant Frankfurter Allgemeine.