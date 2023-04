Internationale Iftar van 1 km in Borgerhout brengt mensen van verschillende gemeenschappen bij elkaar

Het is zeldzaam dat Ramadan, Pasen en Pesach, het Joods Pasen, samenvallen. “De volgende keer dat dat zal gebeuren, is pas over 33 jaar”, zegt Zahra Eljadid van organisator Voem vzw. “We hebben dan ook verschillende acties georganiseerd. Zo hebben een 300-tal kindjes gezocht naar een gouden paasei, we hebben een drie meter lange pan gemaakt, een wereldmarkt georganiseerd en de kilometerlange tafel waar 3.000 mensen aan kunnen zitten.”