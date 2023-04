Kees van Kooten reageert voor het eerst op overlijden Wim de Bie: "Een deel van mijzelf is gestorven"

Bij de VPRO maakte het duo legendarische programma's en sketches zoals "De klisjeemannetjes", "Het Simplisties Verbond" en "Keek op de week". Het was De Bie die toen steeds over hun artistieke vrijheid waakte, schrijft Van Kooten. Maar een leider was er niet in het duo. "Onze sketches ontstonden heel organisch. We maakten elkaar attent op een artikel in de krant of een programma op tv en dat leidde als vanzelf naar een type en een komische scène."