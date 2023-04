MS-patiënten genieten van ritje op de motor in Scherpenheuvel tijdens MS Run: "Hopelijk heeft mijn chauffeur getankt!"

De Rotary club Tielt-Winge Hageland, die lokale initiatieven ondersteunt, heeft cupcakes gebakken voor het goede doel. Voorzitter Pieter Boudry: "Onze club heeft 300 cupcakes gebakken." Dat is niet niks: "We hebben een paar doorwinterde koks in onze club, die hebben in hun keuken twee dagen lang staan bakken."

Dat doet Pieter niet zomaar, weet zoontje Louis: "Mijn opa is gestorven aan MS toen ik nog in de buik zat", vertelt hij. "Dat was een belangrijk moment voor mijn mama en papa." Louis kijkt ernaar uit om de motors en coole auto's te bekijken, "want die zijn heel mooi", vertelt hij. "Maar het is ook een steun voor het goede doel. Daarom heeft mijn papa cupcakes gebakken om centjes in te zamelen."