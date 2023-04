Internationale en Vlaamse volksdansers dansen tijdens Paasfeesten in Leuven: "Leuk om vrienden van andere culturen te maken"

Dat vindt ook Eddy van volksdansgroep Reuzegom: "Het is leuk om samen met de buitenlandse groepen te dansen en muziek te spelen voor het Leuvense stadhuis. Je leert zo de andere culturen kennen", zegt hij. Sommige van de internationale dansers verblijven bij hem en zijn vrouw Anna thuis: "Het is leuk om te leren wat hun gewoontes zijn, zo thuis 's ochtends bij het ontbijt. We vieren ook een feestje met iedereen." Anna vindt net hetzelfde: "Het is fijn dat we vriendschappen maken met buitenlandse dansers", zegt ze, "en we gaan daar soms ook op vakantie om hen te bezoeken."