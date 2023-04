Reddingsvest hangt langs jaagpad aan Zenne in Zemst, waar drie mensen in het water zijn terechtgekomen

Na het incident in januari, viel in maart een tweede fietser in het water. De vrouw gleed uit over een takje en reed de Zenne in. Ze kon uit het water geholpen worden door enkele voorbijgangers en liep enkel lichte verwondingen op. Nog geen dag later viel een meisje van 14 er ook in het water. Ze kreeg naar eigen zeggen een vlieg in haar oog tijdens het fietsen, waarop ze haar evenwicht verloor. Ze gleed langs de steile wand het water in. Ook zij geraakte uit het water met hulp van de brandweer.