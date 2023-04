Russische vulkaan spuwt aswolk 10 kilometer de lucht in, hoogste alarmniveau voor luchtvaart

Op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het uiterste oosten van het land, heeft de vulkaan Bezymjanny een aswolk ruim tien kilometer de lucht in gespuwd. De Bezymjanny is een van de actiefste vulkanen in de wereld. De Russische autoriteiten hebben het hoogste alarmniveau voor de luchtvaart afgekondigd.