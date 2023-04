Zaakvoerder stuurt knokploeg naar stakende chauffeurs die vrachtwagens blokkeren in Duitsland

Hun Poolse werkgever is minder opgezet met het protest. Afgelopen vrijdag zakte hij samen met een knokploeg van vijftien naar zijn werknemers af. “In pantservoertuigen en in volle gevechtsuitrusting probeerden ze de vrachtwagenchauffeurs te intimideren”, aldus Moreels. “Ze mochten duidelijk geweld gebruiken om de vrachtwagens vrij te maken. Gelukkig was de politie aanwezig.” Negentien mensen, waaronder de zaakvoerder, werden opgepakt en weer over de grens gezet.