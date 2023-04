Succeseditie voor straattheaterfestival De Gevleugelde Stad in Ieper:"Massale opkomst, zelfs bij fris weer"

"De artiesten weten dat ze gratis moeten optreden en dat ze zelf voor hun verplaatsingen moeten zorgen", luidt het bij de organisatie. "We blijven dus jaar na jaar verwonderd om te zien dat de artiesten echt teleurgesteld zijn als ze uit de boot vallen. Bij de anderen, die geselecteerd zijn, zien we dan weer de blijdschap op de gezichten. Voor artiesten waren het geen makkelijke jaren en dus zijn we zeer tevreden dat ze hier willen komen. We zien ook dat de weerklank en de uitstraling van De Gevleugelde Stad in Ieper enorm groots is", aldus nog de organisatie.