“Taylor Swift en Joe Alwyn na zes jaar uit elkaar”

“Can we always be this close forever and ever”, oftewel: "Kunnen we voor eeuwig en altijd zo close zijn": in 2019 hoopte Taylor Swift in haar wereldhit en ode "Lover" nog vurig dat zij en Joe Alwyn voor altijd zouden zijn. Het duo leerde elkaar drie jaar voordien kennen. Ze schermden hun relatie af van de media, maar Joe Alwyn dook wel regelmatig op tijdens shows van de zangeres.