Treintje ontspoord in Bellewaerde Park, weinig hinder voor bezoekers

In Bellewaerde Park in Ieper is gisteren een treintje ontspoord in het tijgerverblijf, terwijl de dieren binnen zaten. Er was geen gevaar voor de inzittenden. De oorzaak van het probleem is waarschijnlijk de recente vernieuwing van het leeuwen- en tijgerverblijf, waardoor de grond zich nog moest zetten onder de sporen.