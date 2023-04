Twee migranten overleden en twintigtal anderen vermist na schipbreuk in Middellandse Zee

Het schip van de ngo kon 22 opvarenden redden, na een schipbreuk in de nacht van zaterdag op zondag. Ze gingen zondagnamiddag aan land op het Italiaanse eiland Lampedusa, meldt Stefen Seyfert, een verantwoordelijke van ResQship. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen, voornamelijk afkomstig van Ivoorkust, Mali en Kameroen. De lichamen van twee mannen werden uit het water gehaald.

In totaal zat een veertigtal migranten op de boot, die vertrok in Sfax in Tunesië. Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa zijn achttien mensen vermist. De migranten zouden omgerekend 900 euro hebben betaald om per boot naar Europa te reizen.

De afgelopen dagen zijn duizenden migranten aangekomen op Lampedusa, een eiland voor de kust van Tunesië. Ze arriveerden met hun eigen boten of met boten van de Italiaanse kustwacht.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sinds het begin van het jaar meer dan 14.000 migranten aangekomen in Italië. Vorig jaar waren dat er iets meer dan 5.300 in dezelfde periode, in 2021 4.300.