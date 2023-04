Verdachte van steekpartij in Elverdinge bij Ieper is aangehouden

Vorige week vrijdag is het landelijke Elverdinge, een deelgemeente van Ieper, opgeschrikt door een steekpartij. Het slachtoffer was zwaargewond, maar is ondertussen buiten levensgevaar. Het parket van West-Vlaanderen laat weten dat een man van 21 jaar is aangehouden, maar meer informatie wordt er niet gegeven. Over het motief is dus ook nog niets bekend.