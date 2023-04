15 procent minder toeristen tijdens eerste week paasvakantie: slecht weer is boosdoener

In de helft van de paasvakantie wordt een eerste evaluatie gemaakt van het aantal toeristen aan de kust. De eerste cijfers liggen lager dan vorig jaar. "De kust lokte zo'n 15 procent minder toeristen tijdens de eerste week", vertelt Sabien Lahaye-Battheu van toerismebedrijf Westtoer. "Dat komt vooral omdat de vakantie van Wallonië en het Franstalige onderwijs in Brussel sinds dit jaar in mei valt, maar ook het weer viel tegen."

"Tijdens het paasweekend verbleven er 450.000 toeristen aan de Belgische kust. Dat is zo'n 10 procent minder dan vorig jaar. Maar ook dat cijfer moeten we nuanceren volgens Westtoer, want "vorig jaar hadden we gewoon uitzonderlijk goed weer." De kust ontving met 300.000 dagjestoeristen wel ongeveer hetzelfde aantal bezoekers als vorig jaar.