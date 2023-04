Amerikaanse regering vraagt opschorting van abortuspilverbod

De Amerikaanse regering vraagt een hof van beroep nu om het vonnis van Kacsmaryk op te schorten tot de zaak in beroep is behandeld. "Als het rechterlijke bevel van kracht wordt, zou het het wetenschappelijke oordeel van de FDA ondermijnen en vrouwen ernstige schade toebrengen, met name zij voor wie mifepristone een medische of praktische noodzaak is."

Bijna op hetzelfde moment als het vonnis in Texas velde een federale rechter in Washington een tegenstellend oordeel. Thomas Rice stelde dat mifepristone "veilig en doeltreffend" is en dat de toegang tot de pil verzekerd moet worden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aan Rice gevraagd hoe het zich kan schikken naar beide vonnissen.