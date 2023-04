Auto rijdt interimkantoor binnen in centrum Ieper, gevel volledig vernield

Rond 12 uur is een auto door de gevel van een interimkantoor in een winkelstraat in Ieper gereden. De bestuurder reed ter hoogte van het kruispunt van de Tempelstraat met de Vooruitgangstraat en Studentenstraat aan volle snelheid het kantoor binnen. De chauffeur is een 34-jarige Ieperling, hij was onder invloed van drugs. "Gelukkig was er niemand aan het werk, want de auto is bijna volledig ingereden net op de plek waar bureaus stonden", reageert Dirk Vandekerckhove, brandweerofficier.

Boven het kantoor zijn appartementen, maar volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar en kunnen de bewoners er blijven wonen. De bestuurder is licht gewond weggevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen, de gevel te stutten en het gat voorlopig dicht te maken.