Auto's, fietsen en bromfietsen worden gewijd in Beringen met nieuw wijwater

Na de eucharistieviering van paasmaandag worden fietsen, auto’s of andere voertuigen gezegend met het nieuwe wijwater. En ook dit jaar gebeurde dat in Tervant (Beringen). "Het is traditie en de laatste jaren doen we dat hier in Tervant op paasmaandag", zegt pastoor Geert Croes. "Met Pasen wordt het nieuwe doopwater gezegend en dat gebruiken we ook om de voertuigen te zegenen. Met de lente trekken de mensen er meer op uit en dat is een goed moment om die voertuigen dan te zegenen."