Automobilist rijdt in op deur politiekantoor in Laken: "Waarschijnlijk niet specifiek gericht tegen de politie"

Het Brusselse parket voert een onderzoek naar een incident aan het politiekantoor langs de Houba De Strooperlaan in Laken. Een automobilist reed er zondagavond in op de deur van het gebouw, waar verschillende politiemensen aanwezig waren. Op het moment van de crash waren er verschillende politiemensen aanwezig in het gebouw, maar niemand raakte gewond. De precieze omstandigheden van de crash worden nog onderzocht. De bestuurder, een man van 35, werd opgepakt.