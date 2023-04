Bouw nieuwe fiets- en voetgangersbrug over Schipdonkkanaal in Nevele loopt opnieuw vertraging op

Maar de werken verlopen niet volgens planning. Normaal had de brug al eind 2022 klaar moeten zijn, maar nu is de einddatum opnieuw opgeschoven, tot groot ongenoegen van de buurtbewoners. Luc Welvaert heeft een bakkerij vlak bij de brug in Nevele: “Eerst hadden ze ons gezegd dat ze tegen deze zomer klaar zou zijn, maar nu is er al sprake van het bouwverlof 2024. Zowel de inwoners als de handelaars worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

Veel omzet verliest de bakker naar eigen zeggen niet, omdat er een tijdelijke brug is gebouwd, maar die is niet zo comfortabel: “Het gaat om een brug met trappen en fietssleuven, maar voor mensen met een zware elektrische fiets is het heel moeilijk om erover te raken.”

Volgens een mededeling op de website van de waterwegbeheerder is de aannemer op enkele moeilijkheden gebotst bij de berekening van de fundering van de brug. Daardoor moeten de berekeningen opnieuw gebeuren. Ondertussen wordt wel volop verder gewerkt aan de riolering, de weg en de oeververdediging. De aannemer werkt een nieuwe planning uit. Zodra die rond is, kan er een exacte inschatting gebeuren van wanneer de brug klaar zal zijn.